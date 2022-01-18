الإقتصاد الصيني ينمو بنسبة 8.1 %؜ في عام 2021

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي، وتجاوز 110 تريليونات يوان /نحو 17 تريليون دولار/ في عام 2021، ليحتل المرتبة الثانية في العالم.

كان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 أعلى من هدف النمو المحدد بأكثر من 6 في المائة، وتوسع بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء.

كما تحسن الإنتاج الصناعي للبلاد، وزادت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة على مستوى البلاد 54.5 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.9 في المائة عن العام السابق.

وحصل التطوير عالي الجودة على مزيد من الزخم حيث أثمرت التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد خلال الوباء، وفقًا لما قاله نينغ جي تشي، رئيس مصلحة الدولة للإحصاء.

وقال نينغ إن الاقتصاد الصيني واصل انتعاشه على الرغم من بطء انتعاش الاقتصاد العالمي وحقق بداية جيدة للخطة الخمسية الرابعة عشرة للبلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين بنسبة 0.8 في المائة.

وتجاوزت مبيعات التجزئة 44 تريليون يوان، بزيادة 12.5 في المائة عن المستوى في عام 2021. وقفز البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بنسبة 12 في المائة إلى 10.8 تريليون يوان، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع إجمالي البيع بالتجزئة.

ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أيضًا المزيد من فرص العمل. فقد ظل سوق العمل في الصين مستقرا العام الماضي. بلغ معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع في المناطق الحضرية 5.1 في المائة، أي أقل بنسبة 0.5 في المائة من المتوسط ​​في العام السابق.

تم خلق ما يقرب من 13 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، بزيادة نحو مليون عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار بنهاية عام 2021. وبلغ متوسط ​​الدخل المتاح للفرد في البلاد 35128 يوان.

يعتقد الخبراء أيضا أن التكامل الفعال للابتكار التكنولوجي وأسواق رأس المال سيكون أبرز ما يعزز النمو الاقتصادي.