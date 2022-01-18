دبي تستقطب 72،152 شركة جديدة خلال عام 2021



أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 72،152 رخصة جديدة خلال عام 2021 بنمو قدره 69% مقارنةً بالعام 2020، والذي تم خلاله إصدار 42،729 رخصة، إذ يؤكد هذا النمو تحقيق قفزة نوعية في تهيئة بيئة أعمال تتمتع بكافة مقومات النمو والازدهار، والقدرة على جذب الخبرات والاستثمارات، وتتسم بكونها حاضنة مثالية لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية.

وتؤكد الأرقام رسوخ مكانة دبي على الخارطة الإقليمية والعالمية بوصفها عاصمة الاقتصاد الأكثر تطورًا، والأسرع نموًا، وكذلك البيئة المثالية لاحتضان واستيعاب الأفكار الجديدة والمتميزة، فضلًا عن توفير الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي بموازاة دعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إضافة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الرقمي.

وبحسب التقرير الحديث الصادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 وفقا لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.. فيما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 48،562 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 23،513 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 77 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، البرشاء الأولى، القوز الثالثة، والكرامة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 26%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلًا من الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد /ذ.م.م./، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال عام 2021 وصل إلى 430،921 معاملة بنمو وقدره 24% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 347،496 معاملة. ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال عام 2021 إلى 60،293 بنمو قدره 47% مقارنةً بعام 2020 والذي سجل فيه /40،982 موافقة/، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 72،772 اسمًا خلال عام 2021 بنمو وقدره 42% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 51،252 اسمًا، كما تم إصدار 12،284 تصريحًا تجاريًا خلال عام 2021 بنمو وقدره 15% مقارنةً بعام 2020، حيث وصل إجمالي التصاريح آنذاك إلى 10،687 تصريحًا.

وأفاد التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 15،196 رخصة بشكل فوري خلال عام 2021 وبنمو قدره 427% مقارنةً بعام 2020، حيث تم إصدار 2،884 رخصة آنذاك.

ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة "استثمر في دبي" invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.

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