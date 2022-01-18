909 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 909 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 362 مبايعة بقيمة 760.72 مليون درهم منها 106 مبايعة للأراضي بقيمة 220.79 مليون درهم و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 539.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 127.52 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 16.83 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 110.69 مليون درهموكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة هور العنز بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4 ملايين درهم.