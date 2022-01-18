صادرات الأغذية الزراعية الإيطالية ترتفع 11 في المائة في 2021

صرح الاتحاد الوطني للمزارعين الإيطالي "كولدريتي" أن قطاع الأغذية الزراعية خرج من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا أقوى من ذي قبل، حيث حقق رقم قياسي "تاريخي" في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة بقيمة تقترب من 52 مليارًا لعام 2021، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن تقرير الاتحاد، الصادر بناء على بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء الجديدة المتعلقة بالتجارة الخارجية في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، قوله " بالنسبة للغذاء، يعد هذا نجاحًا على الرغم من صعوبات التبادلات التجارية وإغلاق المطاعم التي ضربت بشدة في جميع القارات"، مضيفا أن حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا تسببت في حدوث تغيير صحي في المستهلكين على المستوى العالمي."

وتسلط بيانات المعهد الضوء على التأثير الإيجابي على المبيعات الخارجية للألعاب الرياضية والانتصارات الموسيقية التي أعطت مكانة لصورة منتجات "صنع في ايطاليا".

ووفقا للاتحاد، يأتي النبيذ في المرتبة الأولى للصادرات الإيطالية، حيث اقتربت صادراته من حاجز الـ 7 مليارات يورو بعد ارتفاع الطلب الخارجي عليه مع زيادة في القيمة قدرها 29 في المائة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين الدولة المستوردة للأغذية الإيطالية بزيادة قدرها 7 في المائة، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، واستقرت فرنسا في المرتبة الثالثة بـ7.1 في المائة قبل المملكة المتحدة البريطانية التي ارتدت المبيعات فيها لـ 1 في المائة بسبب الصعوبات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من بينها الإجراءات الجمركية والزيادة في تكاليف النقل بسبب التأخير وزيادة الضوابط.

وشدد رئيس الاتحاد إيتوري برانديني على ضرورة التعامل مع التأخيرات الهيكلية في إيطاليا وفتح جميع البنى التحتية التي من شأنها تحسين الاتصالات ليس فقط بين جنوب وشمال البلاد، لكن أيضا مع بقية العالم عن طريق البحر والسكك الحديدية بسرعة عالية، مع شبكة من التقاطعات المكونة من المطارات والقطارات والبضائع لدعم الصادرات ونمو الأطعمة والنبيذ المصنوعين في إيطاليا، مؤكدا أهمية اغتنام فرصة "الخطة الوطنية للتعافي والصمود" لتحديث الخدمات اللوجستية الوطنية.