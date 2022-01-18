إيفرتون يعلن عن بديل رافاييل بينيتز

أكد إيفرتون الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تولي دنكان فيرجسون منصب القائم بأعمال المدير الفني للفريق.

وأشرف فيرجسون على تدريبات الفريق، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن بديل لرافاييل بينيتز الذي أقيل من منصبه يوم الأحد.

وأكد إيفرتون في بيان أن فيرجسون سيتولى تدريب الفريق في المباريات المقبلة، بداية من مباراة أستون فيلا.

وسيحظى فيرجسون في منصبه كقائم بأعمال المدير الفني بدعم من جون إيبريل وليتون باينز، بجانب آلان كيلي مدرب حراس المرمى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إن فيرجسون، لاعب اسكتلندا وإيفرتون السابق، تولى من قبل منصب القائم بأعمال المدير الفني في ديسمبر 2019 عقب رحيل ماركو سيلفا.

وذكرت تقارير أنه من المقرر إجراء مقابلة مع كل من روني، مهاجم إيفرتون السابق ومدرب ديربي حاليا، وفرانك لامبارد، مدرب تشيلسي السابق، بشأن تولي المنصب.

وأضاف إيفرتون في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء:" سيتم الإعلان عن المدرب الدائم في أقرب وقت".

ويتواجد فيرجسون في الجهاز الفني لإيفرتون منذ 2014، وتولى منصب القائم بأعمال المدير الفني في ثلاث مباريات عقب رحيل ماركو سيلفا، وحقق الفوز على تشيلسي وتعادل مع مانشستر يونايتد وأرسنال.

وأقيل بينيتز، الذي جاء خلفا لكارلو أنشيلوتي الصيف الماضي، عقب الخسارة 1 / 2 أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا وتسع هزائم في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر، بفارق ست نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، ولعب مباراتين أقل من نوريتش صاحب المركز الثامن عشر.

ويتواجد أيضا روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي والذي تولى تدريب الفريق خلال الفترة من 2013 إلى 2016، من بين الأسماء المرشحة لخلافة بينيتز.

يشار إلى أن إيفرتون كان مستعدا لدراسة جمع مارتينيز بين المنصبين حتى الصيف المقبل ولكنه لا يبدو حلا سيوافق عليه الجانب البلجيكي.