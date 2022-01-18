انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي الـ 6 للصيدلة والطب في "مجمع الشارقة للبحوث"

انطلقت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب "ICPM 2022" " في نسخته السادسة بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام.

ويقام المؤتمر تحت شعار "بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي"، بهدف تعزيز الإبداع لدى مقدمي الرعاية الصحية، والمهنية، والأكاديميين، ولتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، فضلا عن جذب المستثمرين وتعزيز الفرص التجارية والتعاون الدولي بمشاركة عدد أصحاب الاختصاص والمبتكرين بالإضافة لمشاركة واسعة من شركات التصنيع الدوائي ومنتجات طب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية المحلية والعالمية في المعرض المصاحب.

ويستقطب المعرض والمؤتمر في هذه الدورة أكثر من 40 باحثا وتنظيم 35 محاضرة علمية، وثلاث ورش عمل، وسيتم طرح محاضرات بالمجالات الدوائية والطبية والأكاديمية، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية، بالإضافة لتنظيم ورش عمل ومحاضرات لها ساعات معتمدة بالمجالات الصحية.

كما يستقطب المؤتمر متحدثين يتناولون المواضيع العلمية التي تخص لغة الإشارة وذلك بدورة لمدة ثلاثة أيام لتدريب الكفاءات الطبية على لغة الإشارة ولأول مرة سيتم استضافة طيران الاسعاف الجوي، كما يعرض لأول مرة مجسم للقلب الصناعي المبتكر في المعرض حيث يستضيف المؤتمر مخترع القلب الاصطناعي ضيف المؤتمر الدكتور ازاد نجار.

ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 4000 متخصص ومهتم وزائر. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الصحية مع شركات عالمية لتصنيع الطبي.

ويشارك في المعرض والمؤتمر عدد كبير من الصيادلة، وأطباء الأسنان والأطباء والصحة العامة والمبتكرين، وشركات التصنيع الدوائي ومنتجات طب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية من دولة الامارات ومن خارجها إضافة لمقدمي الرعاية الصحية، واساتذة كليات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وخريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الاكاديميين والمدرسيين، وأصحاب الصيدليات وفريق المبيعات، المهنيين بالمجال الصحي، كما تتواجد شركات التأمين الصحي والاستشارات الصيدلانية، ووكالات توزيع الادوية وممثلي المكاتب العلمية، والمستشفيات والمراكز الطبية.

وتشهد الدورة الحالية من ICPM 2022" مناقشة التحديات التي تواجهها شركات الأدوية.

وأكد حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا على دور المجمع في استضافة المعارض والمؤتمرات ذات الاختصاص في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن الأهداف والمحاور الرئيسية للمجمع، لدعم النمو الاقتصادي للقطاع الصحي في الشارقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز دور المجمع في الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية بقطاعات مختلفة ومحددة ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله الكندي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر دور المؤتمر في استقطاب الشركات المتخصصة لدعم المجال الطبي، والوصول إلى شراكات مهمة تسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، وأشار إلى المشاركة الفعالة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تثري المؤتمر بالأبحاث والمشاريع الطبية الحديثة.