لميس جابر تكشف مفاجأة عن زوجها يحيى الفخرانى

تصدرت الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان الكبير يحيى الفخراني، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ18 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب تصريحاتها عن زوجها.

لميس جابر

وحلت لميس جابر ضيفة رفقة زوجها يحيى الفخرانى على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والمذاعب عبر فضائية "دي إم سي".

مفاجئة لميس جابر

وفاجأت لميس جابر جمهورها ومحبيها بالحديث عن بعض الذكريات الخاصة بعلاقتها والفنان يحيى الفخراني، حيث قالت إنها في أول زيارة لها لأهل يحيى الفخرانى في ميت غمر، شاهدت أمرا غريبا.

تصريحات لميس جابر

وقالت لميس جابر إنها لاحظت أمرا غريبا في بداية الطعام من جانب والد يحيى الذى قال له وقتها: "ما تقطع يا سيدي وتديها وتدينا"، ما لفت انتباهها وأثار انتباهها وتعجبها.

لميس جابر تكشف أمر عجيب

وأكدت لميس جابر أنها كانت لا تعلم أنها عادة لهم من كثرة محبتهم المفرطة لزوجها يحيى فهو محور العائلة، خاصة أن والدته أنجبته بعد 7 سنوات من وفاة طفل آخر أنجبته قبله مضيفةً: "كان يأكل أولًا ثم يقطع لهما".

لميس جابر تستعيد ذكرياتها مع يحيى الفخراني

واستعادت لميس جابر ذكرياتها مع زوجها يحيى الفخرانى وقصة حبهما حيث أكد الضيفان أن إسعاد كانت قاسما مشتركا في علاقتهما، بسبب صداقتهما مع لميس جابر.

لميس جابر وإسعاد يونس

وأضافت لميس جابر خلال استضافتها في "صاحبة السعادة": إسعاد يونس كانت في الثانوى وأنا دخلت كلية الطب، وشبطت تيجي المشرحة، فودتها المتحف، قلت هتخاف فقالتلى ده مفيهوش حاجة تخوف، فقمت وخداها المشرحة بجد، وما خافتش خالص، واستعجبت".

حكايات لميس جابر وإسعاد

وتابعت لميس جابر حديثها قائلة: "بعدها لاحظت إسعاد إعلان فرقة طب عين شمس لمسرحية "الناس اللى في السنة الثامنة"، الهوسبير، فقالتالى عايزة أروح المسرحية دى، وبعدها روحنا سوا، في دخلة يحيى الفخرانى، وشبه على لميس جابر، وعزمنى ودفعلنا 10 صاغ تذكرتين، ولكن في نص المسرحية لاحظنا إننا هنتأخر فقمنا مشينا وبعدها رجعنا مرة تانية كملناها".

لميس جابر والنجم يحيى الفخراني

ويعتبر الثنائي الدكتورة لميس جابر والفنان القدير يحيى الفخراني من أجمل ثنائيات المشاهير، نظرا لعلاقة الود والاحترام التي تجمع بينهما، حيث يحتذي بهم كثيرون، فلم يمنع الفن يحيى الفخراني ولا عمل زوجته في تكوين أسرة وعلاقة ناجحة.