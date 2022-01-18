رانيا يوسف مطلوبة على جوجل وتثير الجدل مجددا

رانيا يوسف
رانيا يوسف
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تصدرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف اليوم الثلاثاء، الموافق الـ18 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول زوجها المرتقب.

 

رانيا يوسف

 

وأحدثت رانيا يوسف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي تبحث عنه، والتي لاقت هجوما كبيرا بعدها.

 

رانيا يوسف مطلوبة على جوجل

 

وحلت رانيا يوسف ضيفة على برنامج "مصر جديدة" حيث أوضحت أنه من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن، وعدم وجود وقت كاف لحياتها الشخصية.

 

فتى أحلام رانيا يوسف

 

وأوضحت رانيا يوسف أنها تعود لبيتها يوميا الخامسة فجرا، أو البقاء خارج منزلها لثلاثة أيام متصلة بسبب عملها وطبيعته مؤكدة بحثها عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملها وعقلها وطموحها.

 

رأي رانيا يوسف في الرجل المصري

 

ولفتت النجمة رانيا يوسف أن الرجل المصري أو الشرقي بيتغير بعد مرور 3 شهور من فترة الزواج بشكل لا يمكن تصديقه، وذلك من خلال تجربتها الزواج لثلاثة مرات سابقة.

 

رأي رانيا يوسف في الزواج

 

وأضافت رانيا يوسف خلال البرنامج: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية".

 

سخرية من تصريحات رانيا يوسف

 

وسخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الفنانة رانيا يوسف المتعلقة برغبتها في الزواج من رجل يقبل طبيعة عملها والعودة في الـ5 فجرا يوميا أو البقاء لعدة أيام خارجه.

 

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