منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق في 24 يناير

تقام خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري الدورة السابعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت شعار /نحو المستقبل/ وتنظمهُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية ومعهد إدارة المشاريع.ويستضيف المنتدى متحدثين محليين وعالميين بارزين.

وقالت موزة المري مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع إن المنتدى سيستضيف متحدثين محليين وعالميين يمثلون العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأمر الذي سيُثري جلسات المنتدى بتجارب وخبرات جعلت من أصحابها بارزين في مجالات أعمالهم وفي إدارة مشاريعهم في القطاعين العام والخاص محلّيًا وعالميًا.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـهيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومايكل ديبريسكو الرئيس التنفيذي المنتدب رئيس العمليات في معهد إدارة المشاريع ومعالي آن ماري إدراك وزيرة المواصلات السابقة في فرنسا والدكتورة بيبا مالغرين رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا ومستشارة سابقة للرئيس الأمريكي جورج بوش وشادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات وميرنا عارف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوف مصر وكريستفور سيمور المدير العام لشركة Mott MacDonald والبروفيسور مارك اسيوسيتو من جامعة هارفارد وصقر عريقات الشريك المؤسس في رايدرمارك والدكتورة تالي شاروت أكاديمية وباحثة في علم الأعصاب ودروبا ديالال مستشار في الاستراتيجية والتحول المؤسسي والسيد محمد رشدي مستشار أول للتحول المؤسسي في International Finance Corporation بالولايات المتحدة الأمريكية وبدر محمد بورشيد الحائز على جائزة أفضل مدير مكتب مشاريع لعام 2020 ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية ومحمد الريس مدير إدارة تقنية المعلومات في مجموعة اينوك ومتحدثين آخرين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية.

وتضم الدورة السابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع /6/ دورات متقدمة وأكثر من /30/ جلسة تشمل /3/ كلمات رئيسة و/4/ جلسات متزامنة و/5/ جلسات حوارية وسيشارك بالمنتدى أكثر من /40/ متحدثا يناقشون عددًا من المحاور المتنوِّعة منها: /إدارة المشاريع في اقتصاد المعرفة/ /إدارة فوائد المشاريع/ /علم البيانات في إدارة المشاريع/ /الذكاء الاصطناعي/ /مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية/ و/التحوّل الديناميكي الذي يركّز على الانسان/.