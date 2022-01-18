أسهم أوروبا تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم منخفضة، حيث تفاعل المستثمرون مع التطورات في أسواق النفط والسندات.

وأنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا اليوم منخفضًا بنسبة 1%، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.2% لقيادة الخسائر حيث انزلقت معظم القطاعات والمؤشرات الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

وكانت أسهم النفط والغاز من أهم الرابحين البارزين، حيث ارتفعت بنسبة 1.1% على خلفية ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وركزت الأسواق العالمية مؤخرًا على تقييم السرعة المحتملة والمسار الذي سيتحرك فيه بنك الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة وتشديد سياسته النقدية المتساهلة للغاية في عصر الوباء.

وأدت نبرة البنك المركزي المتشددة بشكل متزايد إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية، والتي ارتفعت مرة أخرى يوم الثلاثاء وأدت إلى تقويض الأصول الخطرة. في أوروبا، ارتفع العائد على السندات البريطانية القياسية إلى 1.222%.

ويذكر أن عائدات السندات تتحرك عكسيا مع الأسعار.

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