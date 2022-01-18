ما سبب الشعور بالتنميل في الشفايف؟.. أستاذ جراحة الوجه يُجيب (فيديو)

توك شو
تنميل الشفايف- أرشيفية
تنميل الشفايف- أرشيفية
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قال الدكتور عماد سعيد حلمي، أستاذ جراحة الوجه والفكين والجمجمة، إن الشخص الذي يضغط على أسنانه أثناء النوم، يؤدي إلى ارهاق عضلة المفصل الفكي، مما يؤدي إلى الشعور بآلام في هذا المفصل، وقد يؤدي إلى تكسير العضلة أو المفصل. 

وتابع "حلمي"، خلال  حواره مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن عند الشهور بالصداع، فعلى الإنسان أن يعي بأن هناك مشكلة، ويجب أن يبحث عن سبب الصداع، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الصداع قد تكون إصابة المفصل الفكي. 

 ولفت إلى أن البعض يشتكي من تنميل في "الشفايف" أو مشكلة في الرؤية أو الشعور بالصداع  وهذا قد يكون بسبب مشكلة في المفصل الفكي.

الشفايف اسباب الصداع جراحة الوجه والفكين جراحة الوجه والفكين والجمجمة ألام الصداع

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