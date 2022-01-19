شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث تستمر البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل الطقس للبرودة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

طقس ساعات الليل

وأشار خبراء الهيئة، إلى أنه خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتصل شدتها إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الطبيعية اليوم الأربعاء

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية، وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطرب جدًا خلال حالة الطقس الأربعاء، ويصل إرتفاع الموج إلي 5 أمتار، ويكون أقل ارتفاع للموج 3 أمتار، والرياح شمالية غربية، وتكون سرعة الرياح بين 60 و70 كم/ الساعة، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والموج يصل إرتفاعه إلي 2.25 مترًا، واتجاه الرياح شمالي غربي.

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