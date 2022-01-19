حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، حيث تستمر البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والإسكندرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل الطقس للبرودة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

طقس ساعات الليل

وأشار خبراء الهيئة، إلى أنه خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتصل شدتها إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الطبيعية اليوم الأربعاء

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية، وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فمن المتوقع أن يكون البحر المتوسط مضطرب جدًا خلال حالة الطقس الأربعاء، ويصل إرتفاع الموج إلي 5 أمتار، ويكون أقل ارتفاع للموج 3 أمتار، والرياح شمالية غربية، وتكون سرعة الرياح بين 60 و70 كم/ الساعة، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والموج يصل ارتفاعه إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فهي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 09 العظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 14

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 09 العظمى 16

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في نخل الصغرى 01 العظمى 11

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 13

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 06

درجات الحرارة في الطور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 02 والعظمى 17

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 19