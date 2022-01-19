عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل المنتخب أمام السودان

الفجر الرياضي
كيروش
كيروش
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يخوض منتخب مصر مواجهة هامة اليوم الأربعاء، ضد منتخب السودان ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويحتاج للفوز على منتخب السودان أو التعادل معه لحسم تأهله رسميا إلى ثمن نهائي البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

وعمر كمال عبدالواحد، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد حجازى، وأيمن أشرف فى خط الدفاع

وعمرو السولية ومحمد الننى وعبدالله السعيد فى وسط الملعب

ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

 

منتخب مصر منتخب السودان كأس أمم أفريقيا تشكيل المنتخب أمام السودان كيروش
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