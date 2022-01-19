أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-1-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن خسر جرام الذهب نحو 4 جنيهات بضغط من تراجع البورصة الدولية للمعدن الأصفر في تعاملات الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 795 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 908.5 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 681.5 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6360 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ حوّل المستثمرون انتباههم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل لمعرفة المزيد من الإشارات عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 1508 بتوقيت غرينتش، في حين بقيت العقود الآجلة للذهب الأميركي دون تغيير عند 1816.70 دولار.

ومتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع ليهبط دون 1800 دولار، لكن سيكون انخفاضا مؤقتا لأن السوق ستعرف أن المجلس في وضع سيء إذا رفع أسعار الفائدة قبل مارس.

وبعد أول رفع لسعر الفائدة، يمكن أن يتم تداول أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 1780 و1830 دولارا.

ولامست عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ذرى عامين، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في ستة أيام في وقت سابق من الجلسة، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.39 دولار للأونصة، والبلاتين 0.6% إلى 976.80 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.9% إلى 1910.50 دولار.