أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19-1-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء، عند نفس معدلاتها السابقة، وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي،

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخالساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"بشرى سارة للشعب المصري".. تردد قناة النبأ الليبية Alnabaa لمشاهدة مباراة مصر والسودان مجانًا

رد فعل الأهلي ضد موسيماني بعد واقعة "الموبيل"

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل المنتخب أمام السودان

الحكومة تكشف موعد تنفيذ قرارات الرئيس السيسى بشأن العلاوة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

عاجل.. موسيماني يحطم هاتف صحفي بسبب كهربا (فيديو)