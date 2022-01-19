السعودية تقلص حيازتها بالسندات الأمريكية بأكثر من 21 مليار دولار



واصلت المملكة العربية السعودية تقليص استثماراتها بالسندات الأمريكية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لتتراجع بأكثر من 21 مليار دولار عن قيمتها في نهاية العام 2020.

وانخفضت حيازة المملكة من السندات الأمريكية؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة بالولايات المتحدة، بنسبة 15.7% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن قيمتها في نهاية عام 2020، وبتراجع يعادل 21.4 مليار دولار.

وهبطت استثمارات السعودية الإجمالية من السندات الأمريكية إلى 115 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية بنحو 16.4% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقابل قيمتها البالغة 137.6 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام 2020؛ لتنخفض بواقع 22.6 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وعلى أساس شهري، قلصت السعودية استثماراتها بالسندات الأمريكية بنحو 1.3% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عن قيمتها في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والبالغة بنهايته 116.5 مليار دولار؛ لتنخفض بواقع 1.5 مليار دولار.

يشار إلى أن حيازة السعودية بالسندات الأمريكية لم تسجل هذا المستوى المنخفض منذ فترة طويلة، علمًا بأنها كانت تتخطى الـ 180 مليار دولار قبل تفشي جائحة كورونا.

وهبطت في شهر مايو/ أيار من عام 2020 إلى مستوى 123.5 مليار دولار؛ وهو أدنى مستوى منذ ذلك الحين لنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (بلغت خلاله 124.3 مليار دولار)، قبل أن تنخفض بشكل حاد بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبالنسبة لترتيب السعودية في قائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالميًا، واصلت تواجدها في المرتبة الـ 17 عالميًا، بينما تصدرت اليابان القائمة بقيمة 1340.6 مليار دولار (1.340 تريليون دولار).

وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 1080.8 مليار دولار (1.080 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ 621.6 مليار دولار.

وعربيًا، جاءت السعودية في المرتبة الأولى؛ يليها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تبلغ 48 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالميًا، ثم الكويت باستثمارات 45 مليار دولار للتواجد بالمرتبة الـ 29 عالميًا.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للسندات الأمريكية بنحو 9.9% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 على أساس سنوي، وزادت بنحو 1.2% على أساس شهري.

ووصلت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7748.1 مليار دولار (7.748 تريليون دولار)، مقابل 7051.2 مليار دولار (7.051 تريليون دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، ومقارنة مع 7659.3 مليار دولار (7.659 تريليون دولار) في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.