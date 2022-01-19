تقرير: الإمارات تستحوذ على 40% من إرساء المشروعات الإنشائية في دول الخليج

تصدرت الإمارات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في كلٍ من إرساء عقود المشروعات الإنشائية الجديدة، وأيضًا إتمامها في 2021، حيث استأثرت بنسبة 40 % في كلٍ منهما.

وبحسب التقرير الصادر استنادا لبيانات مؤسستي "بي إن سي بروجيكت جورنال"، و"بي إن سي انتليجينس"، المتخصصة في المشروعات الإنشائية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه وفي ما يخص المشروعات الإنشائية الجديدة التي جرى الإعلان عنها خليجيًا في 2021، استأثرت الإمارات بنسبة 22 % منها.

وتوقع أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشركة "اندستري نتوركس" أن العام الجديد سيشهد ثورة طاقة في المشروعات الإنشائية خليجيًا، لزيادة نسبة مشروعات الطاقة ضمن المشروعات الإنشائية بمنطقة الخليج العربي، حسب صحيفة "البيان"

وقال جدواني: نُطلق على 2022 وصف "العام الأخضر"، لأن دول الخليج وبصفة خاصة الإمارات، تتبنى توجهًا رائدًا صوب تحقيق الهدف المتمثل في اقتصاد مُحايد كربونيًا.

وتصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت ومستويات استخدامهم لها في عام 2020، وفقًا للقائمة التي أصدرتها أمس شبكة "يو إس نيوز أند ورلد ريبورت" الإخبارية الأمريكية.

وقفزت دولة الإمارات 31 مرتبة في كل من مؤشر "مستخدمي الإنترنت" نهاية سبتمبر 2021 والذي حققت فيه المركز الرابع عالميًا، وكذلك قفزت 31 مرتبة في مؤشر "نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي" الذي حصلت فيه على المركز 16 عالميًا.

كما حققت الدولة قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر "المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول"؛ لتحتل المركز 12 عالميًا كما جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا في 25 من أصل 52 مؤشرًا شملها التقرير.