الإمارات: 95.4 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة



بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى دولة الإمارات لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية: حققت دولة الإمارات تصنيفا ائتمانيا سياديا AA- من قبل وكالة "فيتش" العالمية، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا مع مصرف الإمارات المركزي المتخصصين على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة.

وأوضح أن السندات المقومة بالدولار الأمريكي شملت ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عامًا، والثالثة سندات "فورموزا" بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عامًا، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات خلال ديسمبر 2021 جاهزية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

ونظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، جولات ميدانية لأجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لاسترداد الضريبة للسياح في مطار دبي الدولي للتأكد من جاهزية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في تقديم خدمات ترقى لتطلعات دافعي الضرائب.