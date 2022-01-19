28.1 مليار ريال فائض الحساب الجاري القطري بالربع الثالث من 2021



حقق الحساب الجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام 2021 فائضًا يُقدر بنحو 28.1 مليار ريال وذلك مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الثاني من العام 2021، والذي قدر بنحو 16.5 مليار ريال مسجلًا بذلك زيادة على أساس ربع سنوي بنحو 11.6 مليار ريال وبنسبة نمو تساوي 70% على أساس ربعي.

سحب بيانات مصرف قطر المركزي، سجل الحساب الجاري على أساس ربعي أعلى مستوى له في الربع الثالث من العام الجاري، بما يعكس مستوى النمو الاقتصادي للدولة، وتعافي كافة الموازين المالية والتجارية في الدولة والتحول نحو تحقيق فائض مالية مهمة خاصة مع تواصل تسجيل ارتفاع في أسعار الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية.

ويعرف ميزان المدفوعات على أنه المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات، والواردات من بضائع والخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات، التدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية، وهو مؤشر يظهر بقراءة مقسمة على مدار الأرباع الأربعة.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن "المركزي" تسجل فائض على مستوى الميزان السلعي لدولة قطر، فقد حقق كذلك خلال الربع الثالث من عام 2021 فائضا بنحو 58.7 مليار ريال.

وبالنسبة لتحويلات العاملين خلال الربع الثالث فقد بلغت نحو 9.5 مليار ريال منخفضة من نحو 10.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2021 وبنسبة تغيير بلغت 7.8% على أساس ربعي سنوي.

وفيما يتعلق بالحساب المالي، وبالأخص المتعلق بالاستثمار المباشر، فقد بلغ حجمه في الخارج نحو 946 مليون ريال مقابل 30 مليون ريال في داخل دولة قطر.