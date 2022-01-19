الإمارات تعدل قواعد ممارسة الأنشطة المالية



أصدر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قرارًا بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2021.

وبموجب القرار، تقرر تعديل الجدول الخاص بالفئة الخامسة الوارد في الملحق الخاص بفئات الترخيص ومتطلباتها من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، حسب صحيفة البيان.

وجاء التعديل على النحو التالي: "أي شخص اعتباري مؤسس داخل الدولة أو فرع شركة أجنبية مؤسسة بالدولة، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 2.5 مليون درهم، وتكون الوظائف الرئيسية لترخيص الفئة مدير أو مسؤول الفئة ومسؤول امتثال ومسؤول إدارة المخاطر، على أن تكون الأنشطة المالية ضمن الفئة كل من الاستشارات المالية والمستشار المالي.

وعقدت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، إحاطة إعلامية موسعة للتعريف بعدد من القوانين الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها التغييرات التشريعية الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الإمارات والتي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في 27 نوفمبر 2021.

وشملت أكثر من 40 قانونًا، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.