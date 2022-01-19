سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 19-1-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتي مستقرا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-1-2022 بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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