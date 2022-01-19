النفط الكويتي يقترب من مستوى 90 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 1.71 دولار؛ ليصل إلى 89.43 دولار، مقابل 87.72 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها في 7 سنوات، إذ أدى توقف خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض وسط مشكلات جيوسياسية مقلقة في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.26% أو ما يُعادل 1.1 دولار لتصل إلى 88.61 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.44% أو ما يُعادل 1.23 دولار عند مستوى 86.64 دولار للبرميل.

جاء ارتفاع النفط بالتزامن مع إعلان منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس، رصدًا لأسعار خاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 75.49 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي بهبوط 5.32 دولار عن مستوى نوفمبر البالغ 80.81 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط التجارية لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 16 مليون برميل إلى 2.721 مليار برميل في نوفمبر، وهو مستوى أقل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة بمقدار 247 مليون برميل.