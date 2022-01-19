بقيمة 2.8 مليار ريال.. السعودية تغلق طرح صكوك شهر يناير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.833 مليار ريال، وفقًا لبيان صحفي.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030.

وبلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.