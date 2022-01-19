72 ألف رخصة أعمال جديدة في دبي 2021

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إصدار 72.15 ألف رخصة جديدة خلال عام 2021 بنمو قدره 69% مقارنة بالعام 2020، والذي تم خلاله إصدار نحو 43 ألف رخصة.

وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال 2021 وفقًا لفئة الرخصة كالتالي، الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%، حسب تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دبي.

وبحسب التقرير الحديث الصادر من قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 وفقًا لفئة الرخصة كالآتي: الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%.

سلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 48 ألف رخصة.

وجاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية مثل: وبرج خليفة، والمرر، والمركز التجاري الأول، ومجمع دبي للاستثمار.

وشكلت الرخص الفردية 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2021 على حسب الشكل القانوني، واستحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على نسبة 26%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%.

ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2021 إلى 431 ألف معاملة بنمو قدره 24% مقارنة بعام 2020.

ووصل عدد الموافقات المبدئية إلى 60 ألف موافقة بنمو قدره 47% مقارنة بعام 2020، ووصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 73 ألف اسم بنمو قدره 42%، وتم إصدار 12 ألف تصريح تجاري خلال عام 2021 بنمو قدره 15%.

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري 15 ألف رخصة بشكل فوري خلال عام 2021 بنمو قدره 427% مقارنة بعام 2020.

وتضمنت المستهدفات الرئيسية لـ "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي" وفق الهيكلة الجديدة التي أُعلن عنها بدمج دائرة التنمية الاقتصادية بدائرة السياحة والتسويق التجاري، جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجهم في الأسواق المالية.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قرارًا في 7 نوفمبر 2021 بدمج كل من "اقتصادية دبي" و"دائرة السياحة والتسويق التجاري" تحت مظلة دائرة جديدة باسم "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، وتعيين هلال سعيد المري مديرًا عامًا لها.