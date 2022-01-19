المؤشر الياباني ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبط المؤشر Nikkei الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر الأربعاء 19 يناير متأثرا بتراجع أسهم Toyota وSony ومتبعا خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر Nikkei بـ 2.8% إلى 27467.23 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس آب في حين نزل المؤشر Topix الأوسع نطاقا 2.97% إلى 1919.72 نقطة.

وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة الماضية إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك Goldman Sachs على أسهم القطاع المالي واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.

وهبط سهم مجموعة Sony بـ 12.79% وكان الأسوأ أداء على المؤشر Nikkei بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب Microsoft إنها ستشتري شركة Activision.

ونزل سهم Toyota بـ 4.97% بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع 9 ملايين مركبة سنويا بسبب أزمة نقص الرقائق.

وارتفع 12 سهما على المؤشر Nikkei مقابل هبوط 211 سهما.


 

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