ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 30 عاما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر، حيث استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلب المتزايد ومشاكل سلاسل التوريد في رفع أسعار المستهلكين.

وبلغ معدل التضخم 5.4% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 وبزيادة من 5.1% في نوفمبر، وهو بحد ذاته أعلى مستوى في عقد من الزمن.

هذا وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 5.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3%.

 

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