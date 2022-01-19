أسعار الذهب تتراجع بفعل توقعات رفع الفائدة



تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 19 يناير، لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل كبير، وهو خفض من جاذبية المعدن االنفيس.

ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 يناير، ويتوقعون نهجا أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاما عند 7%.

هذا وانخفض سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.90 دولار للأونصة، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأونصة أمس الثلاثاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1810.80 دولار.

هذا ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.41 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.8% إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1889.46 دولار.