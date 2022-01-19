النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات





ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها في سبع سنوات، إذ أدى توقف خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض وسط مشكلات جيوسياسية مقلقة في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1 دولار بما يعادل 1.26% إلى 88.61 دولار للبرميل، وذلك بعد تقدمها 1.2% في الجلسة السابقة. وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر 2014.

هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار أو 1.44% إلى 86.64 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9% يوم الثلاثاء.

هذا وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول 2014.

قالت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب أنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب انفجار. وسبب الانفجار غير معروف.

هذا وينقل خط الأنابيب الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.