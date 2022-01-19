صعود جماعي لمؤشرات بفضل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية



أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الثلاثاء مع تأثر الأسهم المالية بنتائج ضعيفة لبنك جولدمان ساكس، بينما واصلت أسهم شركات التكنولوجيا الهبوط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لمستويات تاريخية.

وهوت أسهم جولدمان ساكس 7.3% بعدما سجل أرباحا فصلية دون التوقعات وسط ضعف في نشاط التداول. وهوى القطاع المالي الذي كان أحد أفضل القطاعات أداء في 2022.

وتجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين حاجز 1% لأول مرة منذ فبراير 2020.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 520.39 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 35391.42 نقطة.

وهبط المؤشر S&P500 بواقع 80.55 نقطة أو 1.73% إلى 4582.3 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 334.31 نقطة أو 2.24% ليغلق عند 14559.44 نقطة.