محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة المباني المخالفة ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة بمركز ومدينة بنها لمتابعة مخالفات البناء الذي جرى رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء دون ترخيص.

وشهد الهجان، إزالة أعمدة خرسانية بالدور الثاني علوي لمبنى على مساحة 127 مترا بشارع محمد صيام متفرع من شارع السكة الحديد بمنطقه الحرس الوطني بمدينة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث توجه إلى منزل مكون من طابق أرضي وثلاث أدوار علوية، حيث جرى إزالة الطابق الثالث وسقف الطابق الثاني، جرى بنائهم دون ترخيص على مساحة 100 متر بشارع امتداد مبروك متفرع من شارع ترعة أم هلال بمنطقة الحرس الوطني.

وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة ثلاث طوابق مخالفة لبرج مكون من 12 طابقا صادر رخصة له بأرضي وخمس أدوار، والطابق السادس جرى التصالح عليه بشارع إدريس أمام مدرسة الشبان العالمية بمدينه بنها.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة المختصة، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية.

جاءت الحملة بحضور كل من اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، والمقدم حسين الكيلاني مدير مرافق القليوبية.



إزالة المباني المخالفة

إزالة المباني المخالفة

إزالة المباني المخالفة

إزالة المباني المخالفة