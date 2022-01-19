وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها على دولة أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأي دولة فرض قراراتها ومبادئها وآرائها على دولة أخرى.

وأضاف وزير الخارجية الأمربكي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الرئيس جو بايدن طلب منه زيارة أوكرانيا لتأكيد الدعم الأمريكي.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سألتقي لافروف الجمعة لمعرفة إلى أين وصلت الأمور الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".

ويواصل الاتحاد الأوروبي، التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة حول التطورات الأخيرة المتعلقة بروسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى.

ورحبت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء بـ "جهود" القوى الغربية وروسيا الرامية إلى خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا في إطار سلسلة من المحادثات.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، في تصريح مصور نقلته "وكالة فرانس برس": "لا يسعنا إلا أن نشيد بالنوايا والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات".

وأضاف نيكيفوروف: "نثق بشركائنا وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن يتخذ من دوننا".