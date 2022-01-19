أبو فلة يدعم اللاجئين بجمع 12 مليون دولار

تصدر اليوتيوبر الكويتي الشهير أبو فلة اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد نجاحه في جمع 12 مليون دولار دعما للاجئين.

أبو فلة

ونجح أبو فلة في جمع 12 مليون دولار بعد انطلاق حملته الخيرية منذ 12 يومًا لجمع مبلغ 11 مليون دولار للاجئين في حملة توقع نشطاء أن تستمر نحو شهر إلا أن أبو فلة استطاع جمع المبلغ المستهدف في أقل من المدة المنتظرة.

أبو فلة يطلق حملته

ودشن أبو فلة حملته داخل غرة زجاجية في برج خليفة بدبي في الـ7 من يناير 2022، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في واقعة مشهودة.

التبرعات التي حصدها أبو فلة

وأوضح أبو فلة اليوتيوبر الكويتي أن إجمالي التبرعات التي جمعها ستذهب إلى أكثر من 100 ألف أسرة لاجئة، تعاني ويلات الحروب وبرد الشتاء القارس، كما دخل موسوعة جينيس، بعد نجاحه في تحقيق أطول بث مباشر على مدار 12 يوم دون انقطاع.

مشاركة أبو فلة في دعم اللاجئين

ومن المقرر أن يشارك حسن سليمان الشهير باسم أبو فلة في حملة إماراتية لدعم اللاجئين لوقايتهم من البرد، تحت شعار "أجمل شتاء في العالم"، والتي انطلقت في 7 يناير 2022.

مبادرة أبو فلة

وتعتبر مبادرة وحملة أبو فلة خيرية تهف إلى التبرع والوقوف بجانب الشعوب التي تعاني ظروف صعبة من برد الشتاء، يقودها اليوتيوبر أبو فلة.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن اليوتيوبر الكويتي أبو فلة في السطور التالي:

يعد حسن سليمان هو الاسم الحقيقي لليوتيوبرز الكويتي أبو فلة وله شهرة كبيرة في الكويت والعال العربي، حيث يتابعه أكثر من 17 مليون مشترك على قناته عبر يوتيوب.

نشأة وميلاد أبو فلة

ولد أبو فلة في الكويت عام 1998، أي أنه يبلغ من العمر 24 عام، وافتتح قناته الخاصة على يوتيوب في العام 2016، وبدأ بالاشتهار بشكل تدريجي وذاع سيطه بين اليوتيوبرز العرب.

قناة أبو فلة

وانطلقت قناة أبو فلة على يوتيوب تحت اسم "قيمز فلة" قبل أن يغير اسمها لـ "أبو فلة"، وتخصصت قناته بمقاطع الفيديو الخاصة بألعاب الفيديو، ونشر مقاطع منوعة على قناته.

أبو فلة وأعماله الخيرية

ويعرف عن اليوتيوبرز أبو فلة عمله الخيري، ويقوم بها باسمه وباسم المتابعين له، وقرر أبو فلة بعد وصول قناته إلى 5 مليون مشترك القيام بأعمال خيرية من أرباح قناته، آخرها حملة أجمل شتاء في العالم.