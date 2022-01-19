تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

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ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021
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ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021، شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية العديد من المفاجآت حيث ظهرت المنتخبات الكبرى بمستوى ضعيف، مثل الجزائر والمغرب ومصر.

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

 

وحمل ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 مفاجآت كثيرة، بعد نهاية منافسات المجموعة الثانية والثالثة، في 3 الجولات، وهو ما شاهده كافة عشاق الساحرة المستيرة في القارة السمراء.

 

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

 

وتصدر ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 اليو الأربعاء، الموافق الـ19 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد انتهاء مباريات الأمس وقبل انطلاق مباريات اليوم.

 

الكاميرون وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

 

ونجح منتخب الكاميرون في تصدر ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 فيما يتعلق بالمجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط بينما حل منتخب بوركينا فاسو وصيفا بـ4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن الرأس الأخضر.

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 وتأهل السنغال

 

وتصدر السنغال ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعدما تعادل في مباراتين سلبيًا إلى جانب تحقيق الفوز في المباراة الأولى بهدف وحيد.

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 وغينيا

 

وجاء في وصافة ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 للمجموعة الثانية غينيا  بعد صراع كبير وقوي على بطاقة الصعود مع مالاوي إلا أن نتائج المواجهة المباشرة هي من حققت التفوق.

 

عرف على ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

 

وفيما يتعلق بـ ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 المجموعة الثالثة، فتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 7 نقاط وتأهل بفارق نقطتين غن منخب الجابون الوصيف.

 

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 قبل مواجهات اليوم 

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجموعة الأولى"

 

الكاميرون      7

بوركينا فاسو  4

الرأس الأخضر 4

إثيوبيا  0

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجوعة الثانية"

 

السنغال        5

غينيا   4

مالاوي 4

زيمبايوي      3

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجموعة الثالثة"

 

المغرب        7

الجابون        5

غانا    3

جزر القمر    1

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجموعة الرابعة"

 

نيجيريا 6

مصر  3

غينيا بيساو    1

السودان        1

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجموعة الخامسة"

 

ساحل العاج   4

غينيا الاستوائية       3

سيراليون      2

الجزائر        0

 

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 "المجموعة السادسة"

 

غامبيا  4

مالي   4

تونس  3

موريتانيا       0

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