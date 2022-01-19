وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.2 مليار جنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن مؤشرات الأداء المالي خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري أظهرت تحقيق فائض أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وأوضح وزير المالية المصر أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وعودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة بشأن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

عاجل.. مدافع الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

بيراميدز يصارع الأهلي لخطف نجم الزمالك

عاجل.. صراع أوروبي ناري على خطف مصطفى محمد من جالطة سراي

عاجل.. وزيرة التضامن: هذا ما وجه به السيسى بشأن ضحايا سيارة أشمون

برشلونة يعلن غياب نجم الفريق 3 أشهر بسبب الإصابة

رؤوف خليف: أشكر مصر على موقفها ضد الاتحاد الأفريقي لعدم استبعاد تونس من كأس الأمم