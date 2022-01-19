وزير المالية: الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.2 مليار جنيه



قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن مؤشرات الأداء المالي خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري أظهرت تحقيق فائض أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وأوضح وزير المالية المصر أن الإيرادات حققت نموا بنحو 10.3% على أساس سنوي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%.

وأشار معيط إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/2022، تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وعودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي.