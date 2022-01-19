“إيني” للطاقة توقع مذكرة تفاهم مع اليونسكو لتعزيز التنمية المحلية

وقعت شركة إيني الايطالية للطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مذكرة تفاهم مدتها أربع سنوات في المكسيك لتحديد مبادرات مشاريع مشتركة محتملة من شأنها المساعدة في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي من خلال التنويع الاقتصادي وحماية التراث الطبيعي والثقافي، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الأساسية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والإدماج.



ومن خلال توقيع المذكرة، سيقوم الطرفان بتقييم فرص محددة للتعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك المحافظة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.