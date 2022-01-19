سعر الذهب اليوم الأربعاء 19- 1- 2022 فى مصر وعالميا

يعد سعر الذهب من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يبحث الكثيرون عن أسعار السلع والخدمات وموا البناء وأسعار الفاكهة وسعر الذهب والخضروت بشكل يومي.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من يناير 2022 تراجعا ملحوظا ليواصل التراجع الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء، بشكل طفيف بعد الهبوط الكبير الذي شهده منتصف التعاملات استجابة لتراجع سعر الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عالميا تراجعا بنحو 0.23%، وتم التداول عند 1815.30 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية بينما تم التداول في العقود الآجلة عند 1812.35 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعا لايتعدى الحنيه الواحد بعد تراجعها 3 جنيهات في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر اليوم ما بين 793 و794 جنيها للجرام ومرشح لمزيد من التراجع.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

وسجل سعر الذهب اليوم 24 قيراطًا، مساء اليوم، في مصر، في محلات الصاغة ما بين 907 و908 جنيهات، وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم، في مصر، في محلات الصاغة ما بين 680 و681 جنيهًا، الأكثر انتشارا في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

وسجلت أسعار جنيه الذهب في مصر في محال الصاغة، بين 6344 و6352 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وواصلت أسعار الذهب عالميًا، تراجعها عقب الهبوط الكبير الذي بدأته ظهر اليوم، بعد تصريحات رئيس الإحتياطى الفيدرالي الأمريكى جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكى على استعداد لبدء سياسية نقدية أكثر صرامة برفع وتيرة أسعار الفائدة لكبح التضخم.