التموين: بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) 7 فبراير المقبل
قرر الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام 2022 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على ان يكون لكل محل أسبوعين، وشمل القرار الصادر من ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.
وأشار كمال أن الاوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته، مضيفا إنه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحل للمشاركة في الاوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.