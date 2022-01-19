التموين: بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) 7 فبراير المقبل



قرر الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022 اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على ان يكون ‏لكل محل أسبوعين، وشمل القرار الصادر من ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن ‏الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.

وأشار كمال أن الاوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته، ‏مضيفا إنه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوه المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير أن ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحل للمشاركة في الاوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏