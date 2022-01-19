موعد مباراة مصر والسودان اليوم فى أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر والسودان المقررة اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من يناير 2022، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون.

مصر والسودان

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام تفاصيل المواجهة المرتقبة بين مصر والسودان بالمجموعة الثانية في الجولة الثالية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، في السطور التالية:

موعد مباراة مصر والسودان فى كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من يناير 2022، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهر العاشرة بتوقيت السعودية، على أرضية استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة ومالكة حقوق البث الحصري للبطولة، عن نقل مباراة مصر والسودان في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، كما يمكن مشاهدة المواجهة على قناة النبأ الليبية وبعض الترددات المفتوحة على نايل سات.

حظوظ المدربين في مباراة مصر والسودان

ويأمل المدير الفني للنتخب الوطني البرتغالي كيروش في تحقيق الفوز بمباراة مصر والسودان المقررة مساء اليوم من أجل ضمان التأهل في المرتبة الثانية بعد نيجيريا الذي حسم التأهل، والذي قاد المران بتفاؤل شديد قبل المواجهة التي يترقبها المصريون الساخطون على أداء المنتخب.

مجموعة مصر والسودان

ووقعت مصر والسودان في المجموعة الثانية التي ضمت 4 منتخبات وهم نيجيريا وغينيا بيساو، حيث تعادل المنتخب الوطني في أولى اللقاءات أمام المنتخب النيجيري، وفازت نيجيريا بالمباراتين في حين فازت مصر على غينيا في المباراة الثانية.