موانئ بورسعيد تتداول 21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت، اليوم الأربعاء، دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات، وخروج 7 سفن، بينما متواجد على الأرصفة 7 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامه، ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامه، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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