تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

تعامل ميناء دمياط خلال ال` 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و661 طنا، تشمل 15882 طن فوسفات، و460 طن أسمنت، و11850 طن يوريا، و10469 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76 ألفا و509 أطنان، تشمل 29776 طن ذرة، و10050 طن خردة، و14510 طن حديد، و13841 طن قمح، و4800 طن كلوريد ايثلين، و3429 طن زيت طعام، و2310 رأس ماشية (أغنام حية) بإجمالي وزن 103 أطنان.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 720 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وقطر وأمريكا وفرنسا وسلوفينيا وألمانيا والصين وكرواتيا وبلجيكا وأندونيسيا وهونج كونج وسريلانكا وباكستان وهولندا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 960 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 138 ألفا و155 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 160 ألفا و989 طنا.

تعامل ميناء دمياط خلال ال` 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و661 طنا، تشمل 15882 طن فوسفات، و460 طن أسمنت، و11850 طن يوريا، و10469 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76 ألفا و509 أطنان، تشمل 29776 طن ذرة، و10050 طن خردة، و14510 طن حديد، و13841 طن قمح، و4800 طن كلوريد ايثلين، و3429 طن زيت طعام، و2310 رأس ماشية (أغنام حية) بإجمالي وزن 103 أطنان.

وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 720 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وقطر وأمريكا وفرنسا وسلوفينيا وألمانيا والصين وكرواتيا وبلجيكا وأندونيسيا وهونج كونج وسريلانكا وباكستان وهولندا وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 960 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 138 ألفا و155 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 160 ألفا و989 طنا.