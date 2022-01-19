الأردن تبحث مع أستراليا تطوير التعاون الاقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحث وزير الاستثمار الأردني المهندس خيري عمرو مع السفير الأسترالي في المملكة برنارد لينش، تطوير آليات التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون بين القطاعين الخاص الأردني والأسترالي.


وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء تطرق عمرو خلال اللقاء إلى أهم الفرص الاستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن والتي جعلته وجهة للمستثمرين كالقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وعلاقاته مع دول العالم من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تتيح للمُنتج الأردني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك حول العالم.


وأشار كذلك إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار وهدوء بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الهاشمية، لافتًا إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءة بشرية متطورة ومؤهلة بشكل متميز.
من جانبه أكد السفير الاسترالي أن الأردن يعتبر بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الشركات الأسترالية مهتمة بالاستثمار في الأردن خاصة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

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