إيطاليا تعلن عن مشاريع مشتركة مع ألمانيا فى مجال الهيدروجين

أعلن إنزو أمندولا وكيل رئاسة الوزراء الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن مشاريع مشتركة بين بلاده وألمانيا في مجال الهيدروجين، مع أفق زمني "فوري".

أدلى أمندولا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مخصص للصحفيين الإيطاليين بالسفارة الإيطالية في برلين.

وذكر المسئول الإيطالي بالمشاريع "المهمة" ذات الاهتمام الأوروبي المشترك في مجال الهيدروجين، مسلطا الضوء على كيفية ارتباط صناعات إيطاليا وألمانيا "أيضًا بشأن قضية الطاقة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أمندولا "لذلك، فإن البلدين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بشأن الهيدروجين، وهو أحد الأولويات"، مشددا على ضرورة إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي لتحقيق التحولات البيئية والرقمية.