764 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 764 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 311 مبايعة بقيمة 557.13 مليون درهم منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 157.3 مليون درهم و248 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 399.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة هور العنز كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 118.54 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 41.08 مليون درهم و371 رهن فلل وشقق بقيمة 77.46 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 88.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 25 مليون درهم.