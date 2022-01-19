غرفة تجارة دبي تسلط الضوء على مبادرات" UPS " ضمن "الطريق إلى إكسبو 2020"

ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة "الطريق إلى إكسبو 2020" التي أطلقتها غرفة تجارة دبي لاستعراض مشاركة مجتمع الأعمال في إكسبو 2020 دبي أطلقت الغرفة فيديو جديد ضمن السلسلة يستضيف آلان ويليامز نائب رئيس رعاية وعمليات معرض إكسبو 2020 دبي في UPS حيث يتحدث فيه عن رؤيته وتوقعاته للحدث الدولي.

وتهدف غرفة تجارة دبي من خلال سلسلة "الطريق إلى إكسبو 2020" إلى استعراض الوسائل الفعّالة التي سيحقق إكسبو 2020 دبي من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية عبر استضافة نخبة من قادة وصنّاع قرار مجتمع الأعمال والشركات الرائدة العاملة في الدولة لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من إكسبو 2020 دبي والتعرف على تفاصيل مشاركاتهم في الحدث العالمي.

وقال آلان ويليامز نائب رئيس رعاية وعمليات معرض إكسبو 2020 دبي في UPS" إن إكسبو 2020 دبي يرفع شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وأعتقد أنها فرصة بالنسبة للزوّار القادمين إلى إكسبو لرؤية هذا الشعار بشكل عملي. وبالنسبة لنا في UPS فإن هذا الحدث يوفر لنا فرصة لاستعراض مستقبل القطاع اللوجستي؛ ومن أجل تحقيق ذلك يجب علينا أن نوحد جهودنا من خلال الشراكات والتعاون مع العديد من الجهات المختلفة التي هي جزء من عائلة إكسبو ومنها: الحكومات والدول المشاركة والشركاء الآخرون الذين نعمل معهم من خلال البرنامج الخاص بنا.

وأضاف إنه منذ البداية أردنا أن ينسجم برنامج UPS مع "إكسبو 2020 دبي" وخططِ حكومة دبي الخاصة بالاستدامة من أجل المستقبل. ولدينا هدفٌ يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وكل شيء نقوم به من خلال ذلك البرنامج يستعرض مستقبل اللوجستيات وإثبات قدرتنا على أن نكون شريكًا فاعلًا لدولة الإمارات وأيضًا للقطاع الذي نعمل فيه وللبيئة.