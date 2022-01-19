"كهرباء دبي": 35 % نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية في حتا

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن وصول نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية التي تنفذها في منطقة حتا إلى 35% بنهاية ديسمبر 2021 وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي باستثمارات تقدر بنحو مليار و421 مليون درهم.

وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1،500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي حتى 80 عامًا. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الهيئة انتهت من شق القناة المائية تحت الأرض بطول 1،200 متر كما اكتمل إنشاء الجدار الأول للسد العلوي بارتفاع 37 مترًا من الخرسانة المضغوطة /RCC/.

وأضاف يأتي مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا ضمن جهود الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي وزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي حيث نسعى لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 إضافة إلى تطوير منطقة حتا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتا.

وأشار إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا يأتي ضمن المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة إضافة إلى دراسة مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح في حتا.

وأكد معالي الطاير أن الأعمال الإنشائية في المحطة الكهرومائية تتضمن استخدام أحدث الطرق المبتكرة في تقنيات الحفر وأكثرها تطورًا وأمانًا لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنفذ مشروعين رائدين آخرين في حتا هما "قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" حيث ستسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.