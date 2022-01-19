أوفيد يقدم قرضا بقيمة 35 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في فيتنام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قدّم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قرضًا بقيمة 35 مليون دولار إلى بنك جنوب شرق آسيا التجاري المشترك "SeABank" في فيتنام، لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للسيدات إلى التمويل.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام أوفيد، في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا،: " يسعدنا التعاون مع SeABank والمقرضين الدوليين لتوفير التمويل بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام لفيتنام." وأفاد بيان الصندوق، بأن التمويل يعد جزءا من استجابة أوفيد لتداعيات وباء "كورونا"، وتعزيز فرص التمويل لصالح المشاريع البيئة وحماية المناخ، وسد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح الانتعاش الاقتصادي المستدام في فيتنام.

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