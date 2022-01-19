سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي دولي "محايد للكربون"

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن تحقيقه للحياد الكربوني كمؤسسة من خلال موازنة انبعاثات الكربون للعام 2021، ما يعزز التزامه ببناء اقتصاد تقدمي وأكثر استدامة، إضافة إلى تصنيفه كأول مركز مالي دولي محايدة للكربون في العالم.

يأتي هذا التطور عقب قرار سوق أبوظبي العالمي الأخير بتحويل الدورة الرابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام إلى منصة وحدث محايد للكربون يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللحصول على تصنيف محايد للكربون اشترى سوق أبوظبي العالمي جميع أرصدة الكربون للعام 2021 وسحبها من خلال مشروع "Rimba Raya"، أحد أعلى مشاريع برنامج الأمم المتحدة المعني بخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والحاصل على تقييم "REDD 1+" عالميا ومقره إندونيسيا.

و تم تسهيل هذه المبادرة من قبل بورصة AirCarbon Exchange، وهي بورصة رقمية مخصصة لتداول الكربون ومقرها في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

و قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام: "يسر سوق أبوظبي العالمي أن يكون أول مركز مالي في العالم محايد للكربون " وأكد أن التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ونظرا لكونه مركز خدمات مالية محايدا للكربون، يتوافق بشكل كامل مع جهوده المستمرة لتوفير منصة مالية مبتكرة ونظام بيئي تقدمي وشامل يدعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام لكل من دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على المدى الطويل.

وأضاف: " سنواصل تعزيز التعاون الهادف مع الشركات المحلية والعالمية وسنلعب دورنا في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تتماشى مع مبادئ الخمسين التي أقرتها حكومة الإمارات".

يعد " ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام " امتدادا لأسبوع أبوظبي للاستدامة السنوي ومنصة استراتيجية للقطاع المالي في دولة الإمارات لتسريع جهود التمويل والاستثمارات المستدامة وبناء اقتصاد ومستقبل أكثر استدامة.

و شهد الملتقى توقيع 18 عضوا جديدا على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للأعضاء 59.. ويسعى هؤلاء الأعضاء معا إلى تعزيز أنشطة تمويل أكثر استدامة وتقديم استثمارات مسؤولة إضافة إلى معالجة القضايا التي تؤثر على القطاع المالي وجودة الحياة في دولة الإمارات على المدى الطويل.

و كشف سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى عن سلسلة من المبادرات والبرامج الجديدة المصممة لدعم جدول أعمال التمويل المستدام وتشمل "منصة سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام وهي منصة مصممة لتعزيز وتسريع أنشطة التمويل المستدام واتخاذ القرار بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول الآني إلى بيانات سوق التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة.. وستعرض المنصة بيانات مالية مستدامة مهمة وتركز على الخدمات المصرفية المسؤولة والاستثمار المسؤول والمنتجات المستدامة والإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأسواق رأس المال المستدامة".

وتم أيضا إطلاق تقرير المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويعمل سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال على إصدار التقرير الأول للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للتمويل المستدام الذكي والذي يسلط الضوء على جهود سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي لتطوير قطاع التمويل المستدام ودعم جذب مصدري الأصول الخضراء والمستثمرين.. إضافة إلى إنجازات شركاء سوق أبوظبي العالمي في توضيح جهودهم في تمويل النمو الاقتصادي المستدام مع دعم أهداف حياد الكربون.

واستضافت الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، والتي امتدت فعالياتها على مدى يوم واحد العديد من المتحدثين الرسميين من حول العالم.

و كان من بين الحضور سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة محمد علي الشرفاء الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.. بالإضافة إلى كل من بان كي مون، رئيس ورئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام الثامن للأمم المتحدة، وسعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية ومحمد الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معا»، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وماري شابيرو، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة تحالف جلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وجان لومير، رئيس مجلس إدارة بي إن بي باريبا، وماريا فيرارو، عضو المجلس التنفيذي والمدير المالي لشركة سيمنز للطاقة.