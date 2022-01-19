الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف على الرغم من ارتفاع عوائد السندات



أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، متجاهلة على ما يبدو المخاوف بشأن ارتفاع عائدات السندات بالإضافة إلى مستويات التضخم التاريخية في المملكة المتحدة.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.2% بعد أن بدأ الجلسة في المنطقة الحمراء.

وقادت أسهم التعدين المكاسب، حيث قفزت بنسبة 2.7%.

ويتأهب المستثمرون مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يضر بالقطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية من بين أكبر الأسهم المتراجعة يوم الأربعاء بنحو 0.9%.

واصلت عائدات السندات الأميركية صعودها، مع ارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.89%، وهو أعلى مستوى في عامين.