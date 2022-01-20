أسعار الذهب اليوم الخميس 20-1-2022.. المعدن الأصفر يرتفع 10 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 805 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 920 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 690 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6440 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الأربعاء مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد أن قالت سيتي ريسيرش في مذكرة إن تعافيا تدريجيا لصناعة السيارات العالمية قد يعزز الطلب على المعدن الذي يسخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.55% إلى 1841.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش في حين صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.64% إلى 1842.10 دولار.

وجعل هبوط في الدولار الأميركي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.

وقال محللون إن الذهب استمد أيضا دعما من التوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا والشرق الأوسط.

واستفاد المعدن الأصفر أيضا من جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014، وهو ما يثير قلقا بأن ضغوط الأسعار قد تتصاعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 4.3% إلى1023.40 دولار للأونصة وارتفعت الفضة 2.86% إلى 24.12 دولار.